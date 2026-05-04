Хабаровский край обновил дорожное покрытие в Дебальцевском округе. Фото: Минтранс ДНР

Регион-шеф Хабаровский край обновил дорожное покрытие на одном из участков в селе Новогригоровка Дебальцевского округа.

Как сообщили в Минтрансе ДНР, специалисты не только уложили свежий асфальт, но и провели мониторинг работ: проверили равномерность укладки, толщину слоя и качество уплотнения.

Ранее сообщалось, что в ДНР начались работы на двух новых дорожных объектах. Планируется привести к норме 5,6 километра трассы Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь (участок до Ясиноватой) и 2,4 километра дороги 21Н-045 - Авангард. Всего под контролем ГКУ ДНР «Службы автомобильных дорог Донбасса» находится 16 участков суммарной длиной более 105 километров.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике обновили более 15 километров трассы Великая Новоселка - Старобешево. Этот маршрут связывает южные районы Республики с Донецком и обеспечивает выезд на трассу Донецк - Новоазовск - Седово.

