В 2026 году построят 29 ФАПов и амбулаторий в десяти округах ДНР. Фото: Минздрав ДНР

В 2026 году в Донецкой Народной Республике построят 29 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Быстровозводимые модульные конструкции появятся в десяти муниципальных образованиях: Старобешевском, Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Донецком, Енакиевском, Новоазовском, Докучаевском, Харцызском и Шахтерском. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

На четырех площадках уже начали монтировать металлоконструкции, на шести - заливают основание, еще на 11 объектах идут подготовительные работы.

Как сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников, появление ФАПов и амбулаторий - это реальная возможность для тысяч жителей получать помощь рядом с домом, не тратя время на поездки в райцентры.

Ранее сообщалось, что в 2026 году капитальный ремонт затронет 10 медицинских учреждений ДНР. Работы пройдут в Донецке, Иловайске, Макеевке, Торезе, Харцызске, Ясиноватой и Старобешевском округе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве ДНР поделились подробностями восстановления Ясиноватской ЦРБ

В настоящее время в Ясиноватской центральной районной больнице выполнено 80-90% демонтажа фасада и внутренних помещений (подробнее)