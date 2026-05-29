В Минздраве ДНР рассказали, в каких городах отремонтируют медучреждения

В 2026 году капремонт затронет десять объектов здравоохранения в ДНР. Фото: Минздрав ДНР

В Министерстве здравоохранения ДНР рассказали, в каких городах отремонтируют медицинские учреждения в 2026 году. Всего капремонт затронет десять объектов.

- Многие лечебные учреждения давно нуждались в ремонте. Обновление зданий позволит создать современное, энергоэффективное и комфортное пространство, соответствующее всем стандартам оказания медицинской помощи нашим гражданам, - рассказал министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

Строители восстановят медучреждения в Донецке, Иловайске, Торезе, Макеевке, Харцызске, Ясиноватой, а также в Старобешевском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой продолжается восстановление центральной районной больницы. В Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики поделились подробностями, как идут ремонтные работы.

Кроме того, сообщалось, что медучреждения Донецкой Народной Республики получат восемь автомобилей для первичной медико-санитарной помощи.

