В Минздраве ДНР поделились подробностями восстановления Ясиноватской ЦРБ

В Ясиноватой продолжается восстановление центральной районной больницы. В Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики поделились подробностями, как идут ремонтные работы.
- Обновление здания позволит создать современное, энергоэффективное и уютное пространство, соответствующее всем стандартам оказания медицинской помощи. Мы внимательно относимся ко всем обращениям граждан. Недавно мы получили отзывы с вопросами о ходе работ и внешнем виде обновленной поликлиники. Благодарим за неравнодушие! Спешим сообщить: работы идут строго по графику. На данный момент выполнено 80-90% демонтажа фасада и внутренних помещений. Отклонений от плана нет, - рассказали в Минздраве ДНР.
Там добавили, что цветовая гамма медучреждения пока в работе и окончательно не утверждена.
Ранее сообщалось, что Сахалинская область сделает капремонт в больнице Шахтерска.
