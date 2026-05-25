В Минздраве ДНР поделились подробностями восстановления Ясиноватской ЦРБ. Фото: Минздрав ДНР

В Ясиноватой продолжается восстановление центральной районной больницы. В Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики поделились подробностями, как идут ремонтные работы.

- Обновление здания позволит создать современное, энергоэффективное и уютное пространство, соответствующее всем стандартам оказания медицинской помощи. Мы внимательно относимся ко всем обращениям граждан. Недавно мы получили отзывы с вопросами о ходе работ и внешнем виде обновленной поликлиники. Благодарим за неравнодушие! Спешим сообщить: работы идут строго по графику. На данный момент выполнено 80-90% демонтажа фасада и внутренних помещений. Отклонений от плана нет, - рассказали в Минздраве ДНР.

Там добавили, что цветовая гамма медучреждения пока в работе и окончательно не утверждена.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область сделает капремонт в больнице Шахтерска.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больнице имени Калинина в Донецке открыли приемное отделение нейрохирургии

В больнице ДНР смонтировали автоматические двери, пандус и противошоковую операционную (подробнее)