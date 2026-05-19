В больнице имени Калинина в Донецке открыли приемное отделение нейрохирургии. Фото: Минздрав ДНР

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников открыл новое приемное отделение нейрохирургической службы в республиканской больнице имени Калинина. Работы сделали на деньги регионального бюджета.

В службу вошли несколько подразделений. Это нейрохирургическое отделение №1 (нейротравма), отделение реанимации и интенсивной терапии №3 (нейрохирургическое), отделение №2 (нейроонкология и детская нейрохирургия), отделение №3 (сосудистая нейрохирургия с рентгенохирургическими методами диагностики) и отделение №4 (патология спинного мозга и позвоночника).

Отделение нейротравмы сейчас особенно востребовано - из-за спецоперации. Реанимация, детская и сосудистая нейрохирургия, а также нейроонкология - единственные в ДНР.

В обновленной инфраструктуре - крытый пандус на два каталочных места с освещением, автоматические раздвижные двери, противошоковая операционная, смотровая и противошоковая палата, санитарные комнаты и кабинеты персонала. Также оборудовали кабинет гипербарической оксигенации, установили компьютерный томограф экспертного класса и рентген-кабинет на три рабочих места.

