В Донецке планируют открыть первый ресторан донбасской кухни (архивное фото) Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донецкий ресторатор Турал Вердиев планирует открыть ресторан донбасской кухни, где будут использовать только местные продукты. Своей идеей он поделился с ТАСС на первом гастрофестивале «Солено» в Донецкой Народной Республике.

Вердиев уверен, что создаст заведение, которое достойно представит кухню региона из того, что выращивают в республике. Например, в Амвросиевке большие поля и много фермеров.

Мысль открыть такой ресторан возникла у предпринимателя несколько лет назад. Сейчас он отбирает блюда для будущего меню. В него войдут котлета по-донбасски и блюда из местной рыбы, например азовской барабули. Часть из них уже можно попробовать в действующих заведениях Вердиева.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе ограничили время работы кафе и ресторанов. Теперь по пятницам, субботам и воскресеньям заведения общественного питания смогут оказывать услуги населению до 23:00.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтерском округе ремонтируют дорогу «Кировское – Орлово-Ивановка – Рассыпное»

Завершить восстановление участка дороги протяженностью почти 20 километров в Шахтерском округе планируют в сентябре 2026 года (подробнее)