В Шахтерском округе ремонтируют дорогу «Кировское – Орлово-Ивановка – Рассыпное». Фото: Администрация Шахтерска

В Шахтерском округе приступили к ремонту дороги «Кировское – Орлово-Ивановка – Рассыпное», протяженность которой составляет почти 20 километров. Об этом сообщили в Администрации Шахтерска.

- Участок дороги, который соединяет несколько сел с городом Кировское, получит новую жизнь. В настоящее время проводится расчистка полосы отвода и замена водопропускных сооружений; снято старое покрытие. На отдельных участках дороги начали выравнивать основание щебнем и укладывать асфальт, - рассказали в Администрации городского округа.

Там добавили, что завершить работы специалисты планируют в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что с начала дорожного сезона в Донецкой Народной Республике привели к нормативу уже 80 километров дорог.

Кроме того, сообщалось, что глава Минтранса ДНР проверил качество ремонта дорог в Волновахском округе.

