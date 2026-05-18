В Шахтерском округе ремонтируют дорогу «Кировское – Орлово-Ивановка – Рассыпное»

В Шахтерском округе приступили к ремонту дороги «Кировское – Орлово-Ивановка – Рассыпное», протяженность которой составляет почти 20 километров. Об этом сообщили в Администрации Шахтерска.
- Участок дороги, который соединяет несколько сел с городом Кировское, получит новую жизнь. В настоящее время проводится расчистка полосы отвода и замена водопропускных сооружений; снято старое покрытие. На отдельных участках дороги начали выравнивать основание щебнем и укладывать асфальт, - рассказали в Администрации городского округа.
Там добавили, что завершить работы специалисты планируют в сентябре 2026 года.
Ранее сообщалось, что с начала дорожного сезона в Донецкой Народной Республике привели к нормативу уже 80 километров дорог.
Кроме того, сообщалось, что глава Минтранса ДНР проверил качество ремонта дорог в Волновахском округе.
