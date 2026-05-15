Глава Минтранса ДНР проверил качество ремонта дорог в Волновахском округе

В Волновахском округе ДНР ремонтируют дороги. Фото: ТГ/Бондаренко

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко совершил контрольный объезд ремонтируемых участков автомобильных дорог в Волновахском округе. В ходе инспекции, организованной совместно со «Службой автомобильных дорог Донбасса», министр оценил качество проводимых работ.

В ходе объезда были осмотрены участки автомобильной дороги 21Н-106 /Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь/ - Бугас - Николаевка. На этом направлении специалисты уже восстановили 9 километров дорожного полотна и завершают нанесение разметки и установку дорожных знаков. Также ведется активное устройство нового покрытия и укрепление обочин на участке дороги Новотроицкое - Викторовка. Был осмотрен и разрушенный мост, который восстановят в дальнейшем. Сейчас там организовали объезд, обеспечивающий бесперебойное движение транспорта.

Министр обсудил с подрядчиками сроки завершения работ, качество используемых материалов и дальнейшее содержание восстановленных участков.

- Для нас принципиально важно не только восстановить дорожное покрытие, но и обеспечить комфортное и безопасное передвижение для всех участников дорожного движения. Качественные и безопасные дороги - это важнейшая составляющая транспортной системы Республики и одна из приоритетных задач «Единой России» в ДНР на ближайшую пятилетку, - подчеркнул Александр Бондаренко.

