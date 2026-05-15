С начала дорожного сезона в ДНР привели к нормативу уже 80 км дорог

В ДНР отремонтировали почти девять километров трассы. Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

Темпы восстановления дорог в ДНР не снижаются. В региональной Службе автомобильных дорог Донбасса отчитались о полном завершении ремонта очередного участка. Об этом сообщил министр транспорта Республики Александр Бондаренко.

Речь идет о почти девяти километрах трассы /Белгород - Старобельск - Луганск – Донецк - Мариуполь/ - Бугас – Николаевка. В рамках работ по приведению дороги к нормативу специалисты расчистили полосу отвода, укрепили обочины, уложили свежий асфальт и нанесли разметку термопластиком.

С начала дорожного сезона в нормативное состояние привели уже около 80 километров дорог общего пользования. Это десять участков межмуниципальных трасс Республики. В работе под контролем Службы остаются еще семь.

Кроме того, продолжаются работы на улично-дорожной сети в Мангушском и Новоазовском округах. В этом году здесь планируют восстановить свыше 20 километров дорожного покрытия на 22 муниципальных улицах.

Ранее сообщалось, что Свердловская область продолжает восстановление дорожной инфраструктуры в селе Мичурино.

