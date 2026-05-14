Углегорскую ТЭС в Светлодарске планируют восстановить Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты завершили обследование поврежденной в ходе боевых действий Углегорской ТЭС, расположенной в Светлодарске. Об этом ТАСС сообщил глава городского округа Дебальцево Сергей Желновач.

По его словам, обследование проводилось представителями Правительства Российской Федерации. На данный момент эксперты уже определили необходимые объемы работ и финансовые показатели. Однако фактическое начало восстановления станции будет зависеть от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения и обеспечения безопасности для рабочих.

Сергей Желновач также уточнил ситуацию по Мироновской ТЭС, находящейся в соседнем поселке. Данный объект поврежден сильнее и пока не прошел процедуру обследования специалистами, но, по предварительным оценкам, также подлежит восстановлению.

Углегорская ТЭС является одной из мощнейших тепловых электростанций в Европе (проектная мощность 3600 МВт). С июля 2022 года объект находится под контролем российских сил, но серьезно пострадал от ударов со стороны вооруженных формирований Украины.

Ранее премьер-министр ДНР Андрей Чертков отметил, что потребность в мощностях Углегорской ТЭС будет расти пропорционально восстановлению заводов и предприятий Республики. Одной из главных технических задач, помимо ремонта самих цехов станции, станет масштабное восстановление линий электропередачи, которые были разрушены в ходе ожесточенных боев в этом районе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут развивать хоккей

В ДНР внедрят комплексную систему подготовки юных спортсменов (подробнее)