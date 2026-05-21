Сахалинская область сделает капремонт в больнице Шахтерска

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников встретился в Шахтерске с представителями Сахалинской области. На встрече обсуждался капитальный ремонт Шахтерской центральной районной больницы и планы на 2027–2030 годы.

Стороны определили, какие узлы и коммуникации менять в первую очередь, где понадобится полная перестройка внутренних помещений и как синхронизировать графики, чтобы работы не мешали приему пациентов. К началу следующей пятилетки в Шахтерске планируют получить современную, удобную и безопасную больницу - комфортную и для людей, и для персонала.

Масников отметил, что взаимодействие с сахалинцами построено на полном взаимопонимании. Такое сотрудничество позволяет детально прорабатывать каждый этап ремонта.

Ранее сообщалось, что в учебном корпусе Торезского медицинского колледжа начались пусконаладочные работы. Строители уже усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна, утеплили и обновили фасад.

