В медколледже Тореза начались пусконаладочные работы. Фото: ППК «Единый заказчик».

В учебном корпусе Торезского медицинского колледжа начались пусконаладочные работы. Строители уже усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна, утеплили и обновили фасад. Внутри здания заканчивают чистовую отделку и приступили к наладке инженерных систем и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

После капремонта в обновленных аудиториях смогут учиться больше 800 студентов. Завершить ремонт и ввести корпус в эксплуатацию планируют летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения ДНР Константин Масников открыл новое приемное отделение нейрохирургической службы в республиканской больнице имени Калинина. Работы сделали на деньги регионального бюджета.

Кроме того, Ленинградская область продолжает восстанавливать школу №1 в Енакиево. Строители приступили к ремонту корпуса «Е». Работы идут сразу по двум направлениям - кровля и фасад.

