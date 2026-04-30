В ДНР отремонтировали 88 школ и детсадов в 2025 году (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании коллегии Министерства образования и науки ДНР подвели итоги работы за 2025 год и наметили планы на 2026-й. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

Прошедший год выдался для образовательной сферы очень насыщенным. Главные усилия направили на три задачи: подъем качества обучения, укрепление кадров и создание достойных условий для учеников и учителей.

Ключевым направлением стало восстановление образовательной инфраструктуры. За год капитальный ремонт прошел в 88 организациях - среди них школы, детские сады, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования.

Параллельно шло оснащение: в школы поставили 26 новых автобусов, 295 тысяч учебников, модернизировали естественно-научные кабинеты, оборудовали классы ОБЗР и труда. А 270 детских садов получили необходимый инвентарь.

В 2026 году работы продолжатся, а объемы ремонта планируют расширить. Основные акценты - на обновление пищеблоков, оснащение предметных кабинетов, развитие дополнительного образования и закупку свежего школьного транспорта.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

