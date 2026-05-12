Ленинградская область продолжает восстанавливать школу №1 в Енакиево. Строители приступили к ремонту корпуса «Е». Работы идут сразу по двум направлениям - кровля и фасад. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Вокруг здания монтируют фасадную систему, сейчас конструкции собирают со стороны двора. С одного из пожарных входов уже убрали аварийный бетонный козырёк. Параллельно начали демонтировать старое покрытие кровли.

Ранее сообщалось, что школу №1 в Енакиево полностью сдадут после капремонта в 2027 году. Основной объем работ придется именно на 2026 год.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике отремонтировали 88 школ и детсадов в 2025 году. В школы поставили 26 новых автобусов, 295 тысяч учебников, модернизировали естественно-научные кабинеты, оборудовали классы ОБЗР и труда. А 270 детских садов получили необходимый инвентарь.

