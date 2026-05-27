Больницы ДНР получат 8 автомобилей для первичной медико-санитарной помощи.

Медучреждения Донецкой Народной Республики получат восемь автомобилей для первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников в докладе Главе ДНР Денису Пушилину.

Автомобили направят в Амвросиевскую, Волновахскую, Новоазовскую, Старобешевскую, Торезскую ЦРБ и ММКЦ «БИЛ» в Мариуполе.

- Министерством здравоохранения ДНР продолжается модернизация первичного звена, капитальный ремонт объектов здравоохранения. Особое внимание уделяется вопросу создания условий для оформления полисов ОМС, - добавил Масников.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой продолжается восстановление центральной районной больницы. В Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики поделились подробностями, как идут ремонтные работы.

Кроме того, сообщалось, что в республиканской больнице имени Калинина в Донецке открыли приемное отделение нейрохирургии. Там смонтировали автоматические двери, пандус и противошоковую операционную.

