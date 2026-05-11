Подмосковные строители восстанавливают больницу в Тельманово. Фото: t.me/NAVelikodnaya

Специалисты из Подмосковья продолжают капитальный ремонт Центральной районной больницы в поселке городского типа Тельманово. Работы идут строго по графику и предусматривают обновление ключевых инженерных систем и строительных конструкций. На объекте трудятся 85 человек, задействовано пять единиц техники. Об этом сообщила глава Тельмановского округа Наталья Великодная.

В настоящее время ведутся работы по монтажу системы отопления и электроснабжения, прокладке инженерных коммуникаций, внутренней отделке помещений и устройству дверных проемов. Как сообщает подрядная организация, ремонт выполняется в плановом режиме, а завершение всех этапов запланировано на конец 2026 года.

Ранее сообщалось, что Свердловская область продолжает восстановление дорожной инфраструктуры в селе Мичурино Тельмановского округа. В населенном пункте уже завершены основные этапы работ: на улице Шевченко полностью уложено асфальтобетонное покрытие, а на улице Воробьева выполнено фрезерование старого дорожного полотна.

