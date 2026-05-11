В Доме молодежи «30/09» отметили День Республики. Фото: Минмол ДНР

В Доме молодежи «30/09» Донецка торжественно отметили День Республики. Праздник посетила первая жительница ДНР, родившаяся 11 мая 2014 года. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Утро началось с концерта. Перед гостями выступили детский духовой оркестр музыкальной школы №1 имени Леонтовича, сестры Шабановы и молодежная рок-группа «ARMAgedDON». Они задали энергичный тон всему праздничному дню.

Затем на площадке развернулась презентация культур от «Ассамблеи народов России». Представители осетинской, татарской, греческой, белорусской и русской общин в национальных костюмах провели мастер-классы по традиционной вышивке, изготовлению головных уборов и кулинарным ремеслам.

Кульминацией программы стало уникальное водно-спортивное действо «Республика на волне». Десятки студентов, школьников и волонтёров вышли на акваторию на сапбордах, каяках, катамаранах и рафтах, украшенных государственными флагами ДНР.

Весь день работали тематические площадки: выставка проекта «20:14», зоны арт-терапии и фотозоны. Вход был свободным. Мероприятие организовали в рамках цикла, посвященного Дню Победы и Дню Республики, по нацпроекту «Молодежь и дети».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добровольцы из ДНР развернули флаг Республики в Дагестане

Донецкие добровольцы передали привет Республике, развернув флаг на экскурсии в Дагестане (подробнее)