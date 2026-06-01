В селе Раздольное ДНР после реконструкции открыли детский сад. Фото: ТГ/Крамаренко

В селе Раздольное Старобешевского муниципального округа ДНР после реконструкции открыли детский сад. Об этом сообщил министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко.

- За достаточно короткий срок удалось полностью реконструировать само здание, обновить прилегающую территорию и создать для наших детей по-настоящему современные и комфортные условия, - рассказал Крамаренко.

Он добавил, что нет большей радости, чем видеть детские улыбки, слышать смех и понимать, что все это делается не зря.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершается восстановление детского сада «Веселка», который находится в Орджоникидзевском районе города. Двухэтажное здание детсада было значительно повреждено в ходе боевых действий в 2022 году. Теперь строители завершили основной комплекс восстановительных работ.

Кроме того, сообщалось, что Амурская область начала капремонт детсада в Лисиченском Амвросиевского округа.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке восстанавливают детский сад №319

В Донецком детском саду №31 приступили к устройству новых инженерных систем (подробнее)