В Мариуполе завершается восстановление детского сада «Веселка». Фото: РКС-НР

В Мариуполе завершается восстановление детского сада «Веселка», который находится в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

Двухэтажное здание детсада было значительно повреждено в ходе боевых действий в 2022 году. Теперь строители завершили основной комплекс восстановительных работ.

- Специалисты восстановили поврежденные конструктивные элементы здания, заменили оконные и дверные блоки, выполнили капитальный ремонт кровли и фасада. Во всех внутренних помещениях проведена отделка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным образовательным учреждениям, - рассказали в пресс-службе.

Также в детсад доставили оборудование для пищеблока и обустроили медицинский кабинет. А в ближайшее время на территории детского сада будут установлены детские игровые комплексы и специальное безопасное покрытие.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстанавливают дом на проспекте Металлургов в Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Жовтневом районе Мариуполя на улице 60 лет СССР восстановили дом

Московская область восстановила фасад в мариупольском доме на улице 60 лет СССР (подробнее)