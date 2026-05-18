Подмосковные строители восстанавливают дом на проспекте Металлургов в Мариуполе. Фото: АГО Мариуполь

Строители из Московской области восстанавливают многоквартирный дом на проспекте Металлургов в Мариуполе.

Как сообщили в администрации городского округа Мариуполь, сейчас специалисты занимаются кровлей и несущими конструкциями. Параллельно монтируют новые инженерные коммуникации и ставят современные окна. Эксперты строительного контроля проверяют, все ли соответствует проекту и нормам.

Когда основные работы закончат, подрядчик приступит к внутренней отделке мест общего пользования.

Ранее сообщалось, что инвестор, который будет восстанавливать мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, приступил к поэтапной реализации проекта.

Кроме того, численность населения Мариуполя сейчас достигает 330 тысяч человек - это в три раза больше, чем в первые месяцы после начала специальной военной операции. До СВО в Мариуполе жили около 500 тысяч человек.

