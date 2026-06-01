В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошло масштабное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Участники «Движения Первых» подарили юным жителям ДНР порядка 20 тематических праздничных площадок: от аквагрима и мастер-класса по росписи футболок до показательных боксерских боев. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе «Движения Первых» в ДНР.

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

- Сегодня мы постарались подарить ребятам радость в наше непростое время. Редко дети куда-то выезжают, родители боятся - а здесь, в Доме молодежи, мы смогли все объединить, чтобы и взрослые, и дети смогли расслабиться. Наши ребята готовили этот фестиваль целый месяц - и я вижу, что оно того стоило, - сказала Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Александра Кульгина.

В зоне «НеИгры» участники соревновались в формате одноимённого телешоу. На мастер-классе по росписи каждый создавал свой дизайн футболки с символикой и забирал ее домой. В «Бинго перемен» проверяли, как хорошо они знают конкурс «Большая Перемена». А в зоне настольных игр играли в «Элиас», «Дженгу», шахматы и настольный футбол. Еще были игры на логику и внимание: кольцеброс, «Четыре в ряд» и «Магнитное поле».

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

- Фестиваль объединил более двухсот участников - дети, родители, наставники, учителя. Дом молодежи наполнился невероятной энергией. То, что радует больше всего - это улыбки детей, очень радостные эмоции, много позитива. Теплый день - пусть не по погоде, но по атмосфере, - сказала активист «Движения Первых» Екатерина Сердюк.

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Фото: «Движение Первых» ДНР

На фестивале детства и юности были также представлены площадки спасательных служб и силовых структур: Донецкий институт ГПС МЧС России познакомил ребят со снаряжением пожарных и сапёров, Росгвардия устроила силовое испытание - участники могли померяться силой и поднять гирю.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военнослужащие ВС РФ поздравили юных жителей ДНР с Днем защиты детей

Ежегодно бойцы группировки войск «Центр» присоединяются к праздничным акциям на территории ДНР (подробнее)