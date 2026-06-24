Эксперты ЕИПП РФ оценили дипломные проекты студентов МАРХИ по Донецку и Горловке. Фото: ЕИПП РФ

Эксперты Единого института пространственного планирования РФ приняли участие в защите дипломных работ студентов Московского архитектурного института. Пять выпускников кафедры градостроительства представили проекты по реальным задачам ДНР - концепции развития Горловки и Донецка. Эксперты выступали консультантами и рецензентами на протяжении учебного года.

- В течение учебного года мы консультировали студентов и рецензировали их рефераты. Все представленные работы интересны, они охватывают широкий спектр проектных решений, содержат смелые и нестандартные подходы, – отметил руководитель группы отдела архитектурно-градостроительных решений Вячеслав Ляпин.

Ранее сообщалось, что российские студенты разработали 59 сценариев развития прибрежных зон Донецка. 200 студентов из 24 профильных вузов страны представили проекты благоустройства столицы ДНР. В фокусе внимания участников оказались восемь ключевых участков вдоль рек Кальмиус, Бахмутка, Дурная, а также территории Богодуховской балки.

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