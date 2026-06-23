В августе в Донецке откроется новое отделение МФЦ

Ремонтные работы в МФЦ стартовали несколько дней назад. Фото: ТГ/Макаров

В августе в донецком микрорайоне Гладковка откроется новое отделение МФЦ.

- Регистрация недвижимости, получение документов, оформление пособий, замена паспорта - все это должно быть доступно рядом с домом. Особенно в таком крупном микрорайоне, как Гладковка, - сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

Ремонт в помещении уже начался. Сейчас строители демонтируют старые конструкции, готовят помещение и прокладывают коммуникации. Также приведут в порядок фасад и прилегающую территорию. В новом отделении откроют пять окон приема, пропускная способность позволит обслуживать потребности 25 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в Донецке открыли новое отделение МФЦ по адресу Большая Магистральная, 3. Оно оснащено восемью окнами приема и предоставляет полный спектр государственных и муниципальных услуг.

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