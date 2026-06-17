В Донецке открыли новое отделение МФЦ ДНР на восемь окон. Фото: ТГ/Полина Кувалдина

В Донецке открыли новое отделение МФЦ по адресу Большая Магистральная, 3. Оно оснащено восемью окнами приема и предоставляет полный спектр государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщила руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина.

Открытие центра повысит доступность услуг для горожан и снизит нагрузку на ближайшее отделение №5 на Раздольной, 28.

- Наша главная задача - создавать комфортные условия для заявителей и делать получение государственных услуг максимально удобным независимо от места проживания, - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике усилят работу МФЦ в четырех районах Донецка. Также планируют развивать выездное обслуживание на территориях со сложной обстановкой, чтобы люди в любых условиях сохраняли доступ к государственным услугам.

Кроме того, в поселке городского типа Андреевка открылось новое отделение МФЦ ДНР.

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