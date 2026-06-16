В Новоазовском округе проходит капремонт и модернизация Красноармейской школы

В Красноармейской школе продолжаются работы по капитальному ремонту и модернизации. Глава Новоазовского округа Василий Овчаров проинспектировал объект, чтобы оценить состояние и проверить соблюдение сроков. Строительно-монтажные работы выходят на финишную прямую.
Подрядчик сейчас устанавливает и подключает современное технологическое оборудование, приводит в порядок пришкольную территорию, собирает и расставляет новую мебель. Завершить работы и ввести здание в эксплуатацию планируют в установленные сроки.
- Обновленное здание школы будет полностью соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта, что создаст благоприятные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения, - сказал Василий Овчаров.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике планируют открыть еще три агротехнологических класса. На оснащение кабинета в Раздольненской школе выделили более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.
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