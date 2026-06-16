В Новоазовском округе проходит капремонт и модернизация Красноармейской школы. Фото: ТГ/Овчаров

В Красноармейской школе продолжаются работы по капитальному ремонту и модернизации. Глава Новоазовского округа Василий Овчаров проинспектировал объект, чтобы оценить состояние и проверить соблюдение сроков. Строительно-монтажные работы выходят на финишную прямую.

Подрядчик сейчас устанавливает и подключает современное технологическое оборудование, приводит в порядок пришкольную территорию, собирает и расставляет новую мебель. Завершить работы и ввести здание в эксплуатацию планируют в установленные сроки.

- Обновленное здание школы будет полностью соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта, что создаст благоприятные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения, - сказал Василий Овчаров.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике планируют открыть еще три агротехнологических класса. На оснащение кабинета в Раздольненской школе выделили более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тульская область ремонтирует стадион у школы №57 в Мариуполе

Тульские строители обустраивают стадион у школы в Мариуполе и ремонтируют входные группы (подробнее)