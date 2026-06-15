Тульская область ремонтирует стадион у школы №57 в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Тульские специалисты продолжают ремонтные работы на стадионе у мариупольской школы №57. Они уже сделали ограждение пандуса для спуска к спортивному ядру. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

В планах также устройство навесов и крылец на входных группах школы, обшивка стоек металлоконструкций металлическими кассетами. Ранее тульские строители восстановили конструктивные элементы здания, обустроили монолитные лестницы и провели внутренние сети освещения.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление детского сада №71, который находится в Ильичевском районе. Специалисты в настоящее время ведут внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, под руководством «РКС-НР» подрядная организация «Р-Строй» завершила ремонт дома на проспекте Победы в Мариуполе. Строители отремонтировали кровлю, восстановили конструктив, установили новые окна и двери.

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