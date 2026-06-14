В Мариуполе на проспекте Победы завершили ремонт дома. Фото: «РКС-НР»

Под руководством «РКС-НР» подрядная организация «Р-Строй» завершила ремонт дома на проспекте Победы в Мариуполе. Строители отремонтировали кровлю, восстановили конструктив, установили новые окна и двери.

Специалисты модернизировали инженерные системы - центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию, электрику и газоснабжение. Это повысит надежность коммуникаций и снизит риск аварий. Также обновили фасад, отмостку и места общего пользования.

Работы координировал Минстрой России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контролировали эксперты ФАУ «РосКапСтрой» с привлечением ГБУ МО «УТНКР».

Ранее сообщалось, что на улице Олимпийской в Мариуполе завершается восстановление девятиэтажного дома, который сильно пострадал в 2022 году. Первый подъезд тогда получил критические повреждения - его полностью демонтировали. Теперь на этом месте стоит новая секция, построенная по старому проекту, но с применением современных технологий.

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