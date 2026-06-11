В Мариуполе завершается восстановление девятиэтажного дома на улице Олимпийской. Фото: УТНКР

На улице Олимпийской в Мариуполе завершается восстановление девятиэтажного дома, который сильно пострадал в 2022 году. Первый подъезд тогда получил критические повреждения - его полностью демонтировали. Теперь на этом месте стоит новая секция, построенная по старому проекту, но с применением современных технологий. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

Сейчас строители из Московской области работают внутри квартир. В программу ремонта «под ключ» включена 31 квартира, четыре из них уже приняла администрация города. В квартирах смонтированы системы отопления, газа, электрики, разведены водоснабжение и канализация. В санузлах уложена плитка и установлена сантехника. В комнатах - натяжные потолки, обои, линолеум и межкомнатные двери.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе заменят лифтовое оборудование в 123 многоквартирных домах. Завершить замену лифтов во всех домах Мариуполя планируют до конца 2026 года.

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