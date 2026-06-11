На проспекте Металлургов в одном из домов приступили к чистовой отделке квартир. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на проспекте Металлургов в одном из домов специалисты приступили к чистовой отделке квартир. На объекте восстановили конструктив помещений. Строители занимаются внутренней отделкой: на стены клеят обои, монтируют натяжные потолки, а на выровненные полы укладывают линолеум.

- Отдельное внимание уделяется санузлам. Ванные комнаты и туалеты облицовывают керамической плиткой. Также устанавливается необходимая сантехника: унитазы, раковины и ванны. В рамках ремонта в квартирах также монтируют межкомнатные двери со всей фурнитурой, - рассказали в пресс-службе «РКС-НР».

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице Куприна завершились работы по возведению пятиэтажного дома. Его уже ввели в эксплуатацию и приступили к заселению жильцов.

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