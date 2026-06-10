На улице Куприна в Мариуполе завершили строительство пятиэтажного дома. Фото: Министерство ЖКХ Московской области

В Мариуполе на улице Куприна завершились работы по возведению пятиэтажного дома. Его уже ввели в эксплуатацию и приступили к заселению жильцов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

- В ходе строительства были проведены кровельные и фасадные работы, остекление. Выполнена чистовая отделка мест общего пользования, заливка стяжки в квартирах и подводка внутренних инженерных сетей, а также обустроены кухни и ванные, - рассказали в Министерстве.

Там добавили, что в настоящее время ведутся завершающие работы по благоустройству придомовой территории.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать дома на проспекте Нахимова. Очередной объект уже на финальной стадии - основные строительно-монтажные работы почти закончены, здание постепенно обретает готовый вид.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе на проспекте 1-го Мая восстановили дом.

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