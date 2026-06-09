В Мариуполе на проспекте 1-го Мая восстановили дом

На проспекте 1-го Мая в Мариуполе завершили восстановление дома. Об этом сообщил в Администрации городского округа.
- Под руководством компании «РКС-НР» специалисты из «Геопир»: восстановили конструктив здания и кровлю, заменили оконные и дверные блоки, восстановили работу инженерных сетей, включая канализацию, водоснабжение, электричество и центральное отопление, отремонтировали места общего пользования и фасад здания, - рассказали в Администрации Мариуполя.
Восстановительные работы проводились при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановление промышленно-технологического техникума вышло на финишную прямую.
Кроме того, сообщалось, что строители из Московской области под руководством «РКС-НР» восстановили многоэтажку на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе Мариуполя.
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