В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстановили многоэтажный дом. Фото: «РКС-НР»

Строители из Московской области под руководством «РКС-НР» восстановили многоэтажку на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе Мариуполя.

В здании полностью заменили системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электрики. Также отремонтировали конструкции, кровлю, фасад, места общего пользования, установили новые окна и двери.

Работы координировал Минстрой России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контролировали процесс эксперты ФАУ «РосКапСтрой» вместе с ГБУ МО «УТНКР».

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя в Трамвайном переулке специалисты восстановили двухэтажное здание, где ранее располагался детский сад. На момент начала работ эксперты провели обследование здания. Тогда его износ превышал 50 процентов.

Кроме того, строители Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже завершили ключевой этап работ.

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