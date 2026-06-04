В Трамвайном переулке Мариуполя восстановили здание, где ранее был детсад. Фото: РКС-НР

В Жовтневом районе Мариуполя в Трамвайном переулке специалисты восстановили двухэтажное здание, где ранее располагался детский сад. На момент начала работ эксперты провели обследование здания. Тогда его износ превышал 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РКС-НР».

- В здании отремонтирован конструктив, полностью заменена кровля, смонтированы системы электроснабжения и центрального отопления. Также специалисты установили новые окна и двери. Отдельный этап работ - восстановление фасада. Им занималось строительно-монтажное управление компании «РКС-НР», - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что строители Московской области восстанавливают многоквартирный дом в Жовтневом районе Мариуполя. Специалисты уже завершили ключевой этап работ.

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