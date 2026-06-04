В Мариуполе отстраивают заново девятиэтажку на проспекте Тульском. Фото: ТГ/Кольцов

В Мариуполе активно восстанавливают многоэтажки, разрушенные во время боевых действий. В некоторых случаях строителям приходится начинать с фундамента, буквально отстраивая здания заново. Об этом сообщил глава Мариуполя Антон Кольцов.

Так, на левобережье в девятиэтажном доме на проспекте Тульском, 164, уже полностью отстроили два подъезда - подняли восемь из девяти этажей. На объекте работают до 50 человек, монолитные работы идут с использованием трех единиц тяжелой техники.

Восстановлением занимается компания «Трансюжстрой» под руководством «РКС-НР». Все работы планируют завершить в третьем квартале этого года.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать многоэтажку на проспекте Металлургов. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий. Часть подъездов из-за значительных разрушений пришлось снести - эти секции строят заново с нуля. На объекте уже почти закончили кровлю, на финальной стадии - восстановление центрального отопления.

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