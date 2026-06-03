В Мариуполе на проспекте Строителей восстанавливают дом. Фото: «Возродим Донбасс»

Подмосковные строители продолжают реконструкцию многоквартирного дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Техническая экспертиза показала, что часть здания находится в аварийном состоянии - ее демонтировали. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Работы шли одновременно в двух секциях с разным техническим состоянием. В уцелевшей части, где все это время жили люди, заменяли инженерные сети, ремонтировали кровлю, окна, наружные двери и делали отделку. В разрушенной секции вели новое строительство: бетонировали колонны и плиты перекрытия, возводили стены и перегородки, устанавливали окна, двери, кровлю и инженерные сети. Фасад уже готов.

На объекте работают 31 специалист. Эксперты стройконтроля Подмосковья выезжали сюда больше 150 раз. Кроме того, 78 квартир включили в городскую программу восстановления. 23 из них уже отремонтированы «под ключ».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на улице Георгиевской восстановили многоквартирный дом. Износ здания составлял более 75 процентов.

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