В Мариуполе восстановили девятиэтажку на улице 60 лет СССР. Фото: «РКС-НР»

Строители завершили капремонт девятиэтажного дома на улице 60 лет СССР в Жовтневом районе Мариуполя. Работы провели специалисты «РКС-НР» совместно с АО «ГК «ЕКС».

В здании заменили окна и двери, привели в порядок все инженерные сети и места общего пользования. Фасад обновили специалисты Фонда капитального ремонта Московской области.

Восстановительные работы проводились при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в поселке Старый Крым под Мариуполем завершаются восстановительные работы в здании детского сада №101 «Журавушка». Строители уже приступили к финальному этапу.

Кроме того, в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76. Работы проводили строители Тульской области. На объекте специалисты обновили фасад, заменили кровлю, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, благоустроили территорию для прогулок и игр воспитанников.

