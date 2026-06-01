В Мариупольском поселке Старый Крым завершается ремонт детсада «Журавушка». Фото: Единый заказчик

В поселке Старый Крым под Мариуполем завершаются восстановительные работы в здании детского сада №101 «Журавушка». Строители уже приступили к финальному этапу. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Строители уже восстановили и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и окна, обновили инженерные системы. В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы и пусконаладка современного инженерного оборудования, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что ввести в эксплуатацию восстановленное здание детсада специалисты планируют уже летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя заканчивают восстанавливать многоэтажку на улице Энгельса. Здание серьезно пострадало в 2022 году - сильные пожары повредили конструкцию, а экспертиза показала, что железобетонные перекрытия потеряли прочность.

В Мариуполе приступили к чистовой отделке спортшколы «Олимпия»

Строители уже устранили все конструктивные повреждения здания, обновили кровлю, окна и инженерные системы в мариупольской спортшколе «Олимпия» (подробнее)