В Мариуполе на улице Энгельса заканчивают восстанавливать многоэтажку. Фото: УТНКР

В центре Мариуполя заканчивают восстанавливать многоэтажку на улице Энгельса. Здание серьезно пострадало в 2022 году - сильные пожары повредили конструкцию, а экспертиза показала, что железобетонные перекрытия потеряли прочность. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

Чтобы спасти дом, строители пошли на сложный поэлементный демонтаж поврежденных участков. Всего заменили больше 130 плит перекрытия. После этого приступили к инженерным сетям: полностью восстановили отопление, водоснабжение и канализацию, сейчас заканчивают с электрикой.

Установили новые окна и двери, сделали кровлю, обновили фасад и отмостку. В подъездах продолжают отделку. На объекте работали 15 человек и три единицы техники. Сейчас дом почти готов.

Реконструкция дома выполняется силами Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» и «РКС-НР».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова. Здание серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов и последовавших пожаров.

В Мариуполе приступили к чистовой отделке спортшколы «Олимпия»

Строители уже устранили все конструктивные повреждения здания, обновили кровлю, окна и инженерные системы в мариупольской спортшколе «Олимпия»