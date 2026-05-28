В Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова. Здание серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов и последовавших пожаров.

Работами занимались специалисты Фонда капитального ремонта Московской области под руководством компании «РКС-НР». Строители сделали комплексный ремонт: восстановили несущие конструкции, привели в порядок места общего пользования, полностью заменили системы электричества, газа, воды, канализации, вентиляции и отопления.

Также обновили окна, двери, фасад и отмостку. Отдельное внимание — квартирам, которые пострадали сильнее всего. По специальной программе уже передали 64 квартиры под ремонт и отделку.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление спортивной школы «Олимпия». На объекте строители приступили к чистовой отделке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хуснуллин и Пушилин оценили темпы развития социальной инфраструктуры Мариуполя

В Мариуполе параллельно с жильем активно восстанавливают соцобъекты (подробнее)