НовостиОбщество28 мая 2026 14:08

В Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова

В мариупольской многоэтажке обновили фасад, окна, двери и отмостку
Владислав ГУЩИН
В Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова. Фото: «РКС-НР»

В Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова. Здание серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов и последовавших пожаров.

Работами занимались специалисты Фонда капитального ремонта Московской области под руководством компании «РКС-НР». Строители сделали комплексный ремонт: восстановили несущие конструкции, привели в порядок места общего пользования, полностью заменили системы электричества, газа, воды, канализации, вентиляции и отопления.

Также обновили окна, двери, фасад и отмостку. Отдельное внимание — квартирам, которые пострадали сильнее всего. По специальной программе уже передали 64 квартиры под ремонт и отделку.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление спортивной школы «Олимпия». На объекте строители приступили к чистовой отделке.

