В Мариуполе приступили к чистовой отделке спортшколы «Олимпия». Фото: Единый заказчик

В Мариуполе продолжается восстановление спортивной школы «Олимпия». Там строители приступили к чистовой отделке – один из самых ответственных этапов. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Строители уже устранили все конструктивные повреждения здания, обновили кровлю, окна и инженерные системы, а также приступили к благоустройству прилегающей территории площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе.

Внутри здания строители обновили помещения спортзалов, раздевалок и душевых комнат. Один из залов станет универсальной спортплощадкой для волейбола и баскетбола, второй – для занятий боксом.

Ранее сообщалось, что строители из Подмосковья восстанавливают панельный девятиэтажный дом на улице Олимпийской в Мариуполе. Внутри здания специалисты обновят 31 квартиру.

Кроме того, сообщалось, что на первом этапе в Мариуполе распределят почти две тысячи квартир из муниципального фонда.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородские строители восстановили дом на проспекте Металлургов в Мариуполе

Работы по фасаду мариупольского дома провели строители из Московской области (подробнее)