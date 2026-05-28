Подмосковье восстанавливает панельный дом на улице Олимпийской в Мариуполе. Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Строители из Подмосковья восстанавливают панельный девятиэтажный дом на улице Олимпийской в Мариуполе. Внутри здания специалисты обновят 31 квартиру.

- Специалисты уже приступили к капитальному ремонту инженерных систем: полностью заменяются сети холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения. Это обеспечит будущим жильцам надежность и безопасность. После завершения монтажа инженерных коммуникаций будут проведены черновые работы - штукатурка и шпаклевка поверхностей, - рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области.

Там добавили, что финальным этапом работ будет чистовая отделка стен, потолков и полов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановительные работы в здании Центрального ЗАГСа выходят на завершающий этап. В самое ближайшее время строители из Санкт-Петербурга закончат ремонт.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе восстановили дом на проспекте Нахимова.

