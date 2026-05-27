Хуснуллин и Пушилин оценили темпы развития социальной инфраструктуры Мариуполя. Фото: ТГ/Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и Глава ДНР Денис Пушилин осмотрели объекты в Мариуполе. В городе параллельно с восстановлением жилых кварталов развивают и социальную инфраструктуру.

Одним из ключевых объектов осмотра стала гимназия №1 в Орджоникидзевском районе. Теперь она готова принять почти тысячу учеников. Хуснуллин обратил внимание Главы ДНР на один момент: вместе с ремонтом школ нужно включать в планы и дороги, которые к ним ведут.

- Безопасность детей - важный критерий, - сказал вице-премьер РФ.

Также они посетили Мариупольский строительный профильный колледж. Реконструкция здания площадью более семи тысяч квадратных метров и его оснащение современным оборудованием велись без остановки образовательного процесса. На данный момент строителям осталось завершить только благоустройство прилегающей территории. В учебном заведении обучаются около 500 студентов. Они осваивают самые востребованные для восстанавливаемого региона специальности: строительство и эксплуатацию зданий, архитектуру, прикладную геодезию.

