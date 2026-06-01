Хуснуллин сообщил о завершении ремонта детсада №76 в Мариуполе

В Мариуполе завершили ремонт детского сада №76. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что накануне Дня защиты детей в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76. Работы проводили строители Тульской области.

- Развитие инфраструктуры детства продолжаем. Накануне Дня защиты детей регион шеф - Тульская область завершила капремонт детского сада №76, - рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ добавил, что на объекте специалисты обновили фасад, заменили кровлю, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, благоустроили территорию для прогулок и игр воспитанников. Детский сад будет готов к приему воспитанников после завершения монтажа оборудования пищеблока и сборки мебели.

Ранее сообщалось, что Хуснуллин поручил восстановить жилые дома рядом с Иверским монастырем в Донецке.

Кроме того, сообщалось, что в Мариупольском поселке Старый Крым завершается ремонт детсада «Журавушка».

