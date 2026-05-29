Сотни семей получили ключи от квартир в мариупольском ЖК «Аура». Фото: Корпорации развития Донбасса

В Мариуполе сотни семей получили ключи от квартир в новом жилом комплексе «Аура». ГК «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию жилой комплекс «Аура». Масштабный инвестпроект был реализован при поддержке Минстроя ДНР и Корпорации развития Донбасса.

ЖК расположен в центре города, недалеко от моря. В нем есть все для комфортной жизни: благоустроенные закрытые дворы, детские и спортивные площадки, воркаут-зоны, прогулочные пространства, а также стильные входные группы и просторные холлы.

Ранее сообщалось, что Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) продолжает разработку планов по развитию Донецкой Народной Республики. На этот раз в пресс-службе сообщили, что в Мариуполе определили туристско-рекреационный потенциал города.

Кроме того, в Мариуполе на стадионе «Олимп» прошел городской этап Республиканского конкурса спортивных семей «Мама, папа, я – спортивная семья».

