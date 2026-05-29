Городской этап Республиканского конкурса спортивных семей прошел в Мариуполе. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе на стадионе «Олимп» прошел городской этап Республиканского конкурса спортивных семей «Мама, папа, я – спортивная семья». Об этом сообщили в Администрации городского округа.

- Свою спортивную подготовку и командный дух продемонстрировали семь мариупольских семей – представители общеобразовательных учреждений №14, 15, 33, 39 и 46, а также спортивной школы «Олимпия», - рассказали в Администрации Мариуполя.

Там добавили, что победители будут отстаивать честь Мариуполя в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» на Республиканском уровне.

Ранее сообщалось, что пловцы спортивной школы «Фаворит» из Мариуполя завоевали 109 золотых, 76 серебряных и 58 бронзовых медалей на открытом чемпионате город.

Кроме того, сообщалось, что спортсмены из Мариуполя продемонстрировали блестящие результаты на открытом турнире ДНР по муай-тай, который прошел в селе Урзуф. Команда города завоевала 12 золотых медалей.

