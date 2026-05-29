В Мариуполе формируется бренд делового центра Приазовья

В Мариуполе продолжают развивать туризм

Единый институт пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ) продолжает разработку планов по развитию Донецкой Народной Республики. На этот раз в пресс-службе сообщили, что в Мариуполе определили туристско-рекреационный потенциал города.

- Сочетание крупного промышленного кластера, портовой инфраструктуры и богатого культурного наследия Мариуполя создает уникальные возможности для диверсификации туристского продукта: наряду с пляжным отдыхом ключевыми направлениями становятся деловой и событийный туризм, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты предлагают построить в Мариуполе: гостиницы и апартаменты, деловой гостиничный комплекс с конгресс-центром, спортивно-культурный и досуговый объекты, марины и зоны отдыха, а также экоцентр.

- Строительство конгресс-центра, экспоцентра и современной марины направлено на привлечение в регион деловых туристов на круглогодичной основе, что в комплексе с развитием пляжной и рекреационной инфраструктуры позволит к 2044 году увеличить турпоток до 392 тысяч человек в год, - добавили в ЕИПП РФ.

Также реализация проектов позволит заложить основу для формирования бренда Мариуполя как делового центра Приазовья.

