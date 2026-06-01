Хуснуллин поручил восстановить жилые дома рядом с Иверским монастырем в Донецке. Фото: ТГ/Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил заняться восстановлением жилых домов вокруг реконструируемых объектов в Куйбышевском районе Донецка. Речь идет о Свято-Иверском женском монастыре и соборной мечети. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что вместе с Хуснуллиным посетил эти объекты, которые раньше постоянно обстреливались. Сейчас их восстанавливают.

- Марат Хуснуллин обратил внимание, что многоэтажная жилая застройка, которая находится в районе данных объектов, подлежит тоже параллельному восстановлению, - заявил он.

Ранее сообщалось, что заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Совместно с Главой ДНР Денисом Пушилиным вице-премьер посетил объекты восстановления в столице региона.

Кроме того, Марат Хуснуллин вместе с Денисом Пушилиным подвели итоги совещания, посвященного социально-экономическому развитию Донецкой Народной Республики.

