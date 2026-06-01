В Мариуполе за неделю приняли более 600 заявлений на компенсационное жилье. Фото: Макс/Кольцов

В управлениях внутригородских районов Мариуполя продолжается прием граждан по вопросам распределения компенсационного жилья. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов. На прошлой неделе специалисты приняли больше 600 горожан.

Кольцов отметил, что большинство жителей устроил вариант распределения, который подобрала автоматическая система. Она учитывает все критерии, прописанные в законодательстве для каждого положительного решения.

Узнать о распределении квартиры можно по СМС уведомлению или проверив адрес своей утраченной квартиры в специальном перечне на сайте администрации. Там указано, какое компенсационное жилье получил собственник. Если смс не пришло, а адреса в списке нет, значит, квартиру пока не распределили.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе распределили и выдали уже 2656 квартир из муниципального фонда. В городе 474 квартиры отремонтированы под ключ, 1076 находятся в активной стадии ремонта.

