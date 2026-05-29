В Мариуполе распределили и выдали уже 2656 квартир из муниципального фонда. Фото: Макс/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов сообщил, что город активно распределяет квартиры из муниципального жилищного фонда. Выдачу начали еще в прошлом году, а на этой неделе приступили к массовому распределению. Сейчас общее количество выданных и распределённых жилых помещений - 2656.

Из них 77 квартир по согласованию с заявителями выдали или передадут в исходном состоянии, 474 полностью отремонтированы «под ключ», 1076 - в активной стадии ремонта, еще 1029 квартир войдут в ремонт в ближайшее время.

Ремонт «под ключ» включает заливку пола и укладку линолеума, штукатурку стен и поклейку обоев, новую электропроводку и натяжные потолки, плитку в ванной и санузле, новые межкомнатные двери, современную сантехнику и удобную тумбу-мойку на кухне. Кольцов подчеркнул, что все работы в квартирах завершат до конца года.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотни семей получили ключи от квартир в новом жилом комплексе «Аура».

