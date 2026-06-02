На улице Георгиевской в Мариуполе восстановили многоквартирный дом. Фото: РКС-НР

В Мариуполе на улице Георгиевской восстановили многоквартирный дом. Износ здания составлял более 75 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-НР».

- Специалисты устранили выявленные повреждения, восстановив конструктивные элементы и кровлю. Отремонтированы места общего пользования, отмостка и фасад дома. Установлены новые оконные и дверные блоки. Обновлены инженерные системы, - рассказали в пресс-службе.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе восстановили девятиэтажку на улице 60 лет СССР. В здании заменили окна и двери, привели в порядок все инженерные сети и места общего пользования. Фасад обновили специалисты Фонда капитального ремонта Московской области.

Кроме того, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что накануне Дня защиты детей в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе на улице Энгельса заканчивают восстанавливать многоэтажку

В мариупольском доме строители заменили более 130 плит перекрытия (подробнее)